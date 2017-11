Catanduva amplia premiação nos Jogos Abertos do Interior

Conforme boletim de classificação divulgado nesta terça-feira, dia 21 de novembro, a delegação que representa Catanduva nos Jogos Abertos do Interior foi destaque no Boxe Feminino e Supino.

No levantamento de peso, os atletas conseguiram quatro medalhas de ouro e uma de prata.

As disputas desse esporte foram adicionadas nessa edição dos Jogos como modalidade extra. Os resultados são disponibilizados pela Federação de Levantamentos Básicos do Interior. No ringue, a boxeadora Érika Cabrera Diniz, a Érika Camburão, conquistou medalha de prata, lutando na categoria 81 kg.

Antes, a cidade já tinha garantido o título de vice-campeã na Ginástica Artística, com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze.

Outras modalidades estão disputando provas e a expectativa é para estreia de Catanduva no Basquete Feminino, que entra em quadra nesta quarta-feira, 22. Um dia depois, tem provas de Atletismo – convencional e atleta com deficiência.

A delegação de Catanduva conta com 104 atletas. Pela primeira vez, os Jogos Abertos do Interior têm cinco cidades-sede. A maior competição poliesportiva do Estado de São Paulo é disputada até 26 de novembro em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.

Da Redação

Foto – Divulgação