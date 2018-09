Catanduva amplia debates no Fórum de Prevenção ao Suicídio

Catanduva promove o III Fórum de Prevenção ao Suicídio. O evento é uma iniciativa da Prefeitura, com o apoio da Associação Psiquiátrica Mahatma Gandhi e do Senac. Na próxima terça-feira, dia 25, haverá atividades voltadas ao tema.

O fórum marca as ações da Secretaria Municipal de Saúde alusivas ao “Setembro Amarelo”, mês mundial de prevenção ao suicídio. O evento terá participação da equipe do Centro de Estudos em Prevenção e Pósvenção do Suicídio, da escola de enfermagem da USP de Ribeirão Preto.

Os integrantes do grupo vão falar sobre suas frentes de atuação, debater ideias e esclarecer dúvidas, além de realizar dinâmicas com foco na valorização da vida. O conteúdo volta a ser aprofundado no segundo dia do encontro, quando a equipe falará sobre avaliação inicial e classificação de risco para o suicídio.

Haverá atividades das 7 até as 17 horas. Dentro da programação está prevista apresentação do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD), novo serviço que está em fase de implantação no município.

O público-alvo do fórum são agentes comunitários de saúde e profissionais de nível superior na área da saúde (dia 25). A participação é gratuita, mediante credenciamento. O evento será realizado no auditório do Senac Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação