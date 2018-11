Aplicativo promete facilitar uso da Área Azul em Catanduva

Moradores de Catanduva e região que utilizam as vagas de estacionamento na área central da cidade, no perímetro compreendido pela Área Azul, têm a partir de agora uma nova opção de compra do talonário: o aplicativo “Estacione Legal”. O recurso foi implantado pela Prefeitura por meio de licitação e prevê a compra do crédito para uso do estacionamento rotativo, sem a necessidade de um cartão físico.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), responsável pela iniciativa de modernização, qualquer pessoa que tenha aparelho celular com os sistemas iOS e Android pode baixar o aplicativo nas lojas Apple Store e Play Store.

O processo para a compra do direito de uso do estacionamento rotativo é simples: depois de baixar o app, o interessado faz o cadastro e, quando precisar, efetua a compra do crédito, cujo valor permanece o mesmo: R$ 2 para cada duas horas.

O recurso é vinculado aos aparelhos utilizados pelos agentes de trânsito e demais fiscalizadores da Área Azul no município, como guardas municipais e policiais militares. Ao verificar o carro estacionado, o agente faz a consulta da placa do veículo e verifica online se a compra está dentro do período permitido.

“Queremos facilitar o processo de compra para o consumidor, a partir do aplicativo. Serão duas opções para a aquisição, já que o talonário continuará sendo vendido. O tempo de permanência será o mesmo, de duas horas, priorizando a rotatividade das vagas na área central”, disse o secretário de Trânsito, Nilton Marto Vieira da Cruz.

O aplicativo já está disponível para uso, com opções de compra pelo cartão de crédito ou por boleto bancário.

Consulta Cidadão

A Prefeitura também disponibilizou um aplicativo em seu site oficial para a consulta de informações sobre infrações de trânsito. O “Consulta Cidadão” pode ser visualizado na aba “Serviços”, na página principal do site www.catanduva.sp.gov.br.

O cidadão pode verificar multas e pontuação da Carteira de Habilitação (CNH), além de obter requerimentos e formulários para recursos de defesa, solicitação de restituição de pagamento e de credencial para pessoas com deficiência e idosos.

