Cartão de estacionamento para idosos e deficientes passa a ser impresso na hora

Idosos e pessoas com deficiência terão mais facilidade para retirar a credencial do cartão de estacionamento, utilizada na área central de Catanduva. A partir desta terça-feira, 30, a impressão do documento passa a ser feita no dia da solicitação. A expectativa é de que a emissão seja feita em até dez minutos após o pedido.

Antes da mudança, o contribuinte com direito ao benefício precisava se deslocar até a Prefeitura para a retirada do requerimento e da lista de documentos necessários para a emissão da carteira, que era expedida em até 30 dias após a entrega de toda a documentação. Agora, com a certificação digital, o serviço é realizado na hora.

A alteração foi possível a partir de melhorias realizadas na Central de Atendimento da Prefeitura, em projeto que envolveu equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), responsável pelo protocolo e emissão da credencial, e da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

De acordo com o secretário de Trânsito, as mudanças geram comodidade aos usuários. “Garantimos respeito no atendimento ao cidadão, que não precisará se deslocar mais de uma vez para conseguir o benefício, tendo de aguardar alguns minutos para a retirada da carteirinha, já plastificada”, disse.

Gestor da Central de Atendimento da Prefeitura, Marcelo Ricardo Mota explica que o prazo de validade da credencial também foi ampliado. “Antes, o documento vencia em dois anos. A partir de agora, a credencial é válida por cinco anos. Assim, diminuímos a necessidade de frequência com que o usuário precisa se deslocar até aqui.”

Para solicitar o benefício, o usuário deve se dirigir à Central de Atendimento 1 da Prefeitura, localizada no térreo do Paço Municipal. Informações: (17) 3531-9104.

Da Redação

Foto – Divulgação