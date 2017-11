Carreta com cursos de manutenção automotiva chega a Catanduva

A Unidade Móvel de Manutenção Automotiva II, do programa Via Rápida Emprego, chegou a Catanduva na última sexta-feira, dia 17. Ela está estacionada na rua Cuiabá, no Centro, entre as praças Monsenhor Albino e 9 de Julho. No local, serão oferecidos dois cursos profissionalizantes: mecânico de automóveis e eletricista de veículos automotores.

O veículo do governo paulista possui sala de aula com capacidade para 20 alunos, equipamentos e laboratórios que simulam as práticas profissionais. O objetivo é propiciar um ambiente semelhante ao que será encontrado no mercado. Com duração de 100 horas, os cursos são ministrados por professores do Centro Paula Souza (Fatec/Etec).

O Via Rápida Emprego é um programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação que oferece cursos de qualificação de acordo com as demandas regionais. O objetivo é capacitar a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

As inscrições para os cursos oferecidos em Catanduva foram realizadas entre os meses de agosto e outubro, a partir do site do Via Rápida. As aulas para os participantes já terão início na segunda-feira, dia 20. Serão três turmas, sendo uma por período (manhã, tarde e noite), com 20 alunos em cada.

Da Redação

Foto – Divulgação