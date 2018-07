Campanha de saúde incentiva testes gratuitos para Hepatite C

A Secretaria de Saúde e o Programa Municipal DST/Aids/HIV, promoverá uma campanha para incentivar a procura por diagnóstico precoce de Hepatite C, entre os dias 16 e 31 de julho. O objetivo é chamar a atenção do público com mais de 40 anos e de pessoas vulneráveis com orientações sobre a prevenção da doença e a importância de fazer o exame.

Em Catanduva, o teste rápido de Hepatite é ofertado gratuitamente nas unidades de saúde. O exame é feito com um furinho no dedo e o resultado fica pronto em 15 minutos. A hepatite viral é uma doença silenciosa que demora a exibir sintomas, mas que inicia transmissão nos primeiros dias.

De acordo com a coordenadora do programa Mileide de Moraes Portapilla, um dos problemas no tratamento e diagnóstico da hepatite é a falta de procura para realização dos testes. “Sem fazer o teste, não é possível ter um diagnóstico precoce, que é fundamental para se iniciar o tratamento. Muitas vezes os sintomas são tão vagos que podem ser confundidos. O paciente continua levando a vida normal e nem percebe que tem hepatite”, ressaltou.

A ação estratégica também marca a celebração do Dia Mundial das Hepatites Virais, em 28 de julho. Para atrair o público e ampliar o acesso ao teste rápido, haverá pontos móveis para atendimento.

Cronograma

16/07 a 20/07 – Apoio e testagem na Rede Básica de Saúde do Município

23/07 – Cadeia de Catanduva

24/07 – CRAS Juca Pedro, das 8 às 11h

25/07 – CRAS Imperial, das 8 às 11h

25/07 – Estação Cultura, das 14 às 22h

26/07 – CRAS Bom Pastor, das 8 às 11h

26/07 – Conjunto Esportivo Anuar Pachá, a partir das 16h

27/07 – Conjunto Esportivo Anuar Pachá, a partir das 7h

30/07 – Prefeitura Municipal de Catanduva

Da Redação

Foto – Divulgação