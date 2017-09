Campanha de Multivacinação tem inicio na 2ª-feira

A Secretaria de Saúde dá início a Campanha de Multivacinação a partir da próxima segunda-feira, dia 11. A ação é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para atualizar a carteira de imunização de crianças e adolescentes, menores de 15 anos de idade, em todo o país. Não há meta a ser alcançada no município.

A campanha terá duração de duas semanas, com encerramento marcado para a sexta-feira, dia 22. Antes disso, no sábado, dia 16, será realizada uma Mobilização Nacional de Vacinação – o chamado Dia D. Na ocasião, os postos de saúde com sala de vacina estarão abertos ao longo do dia.

Durante o período da campanha, serão disponibilizadas as vacinas de rotina a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar a logística dos serviços de saúde. Independentemente do público-alvo, o atendimento é extensivo à população em geral.

A secretaria orienta os pais a levarem a caderneta de vacinação. A partir da verificação do documento, os profissionais da saúde terão condições de avaliar se há vacina pendente ou doses que precisam ser aplicadas. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Confira relação dos postos com sala de vacinação:

Centro de Saúde 1 (Postão), USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni.

