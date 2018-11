Caminhoneiros recebem ação de segurança viária em São José do Rio Preto

De acordo com relatórios do Infosiga, no último ano, 132 condutores e passageiros de caminhões morreram em acidentes de trânsito, em vias municipais e rodovias do estado de São Paulo. Em 2018, entre janeiro e setembro, já foram registrados 123 casos.

Para ajudar a mudar esta realidade, a AB Triângulo do Sol, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Rodoviária Estadual realizarão ação de segurança viária para caminhoneiros, na próxima semana, às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310) – em São José do Rio Preto.

Durante as atividades, os motoristas profissionais serão orientados sobre os perigos de dirigir com sono e cansado e a importância do descanso para evitar acidentes.

Serviço:

Caminhoneiro na Via em São José do Rio Preto

Data: 26/11/2018 (próxima segunda-feira)

Horário: das 2h às 4h

Local: Base da Polícia Rodoviária Estadual, localizada no km 443,700 da SP-310 (pista Sul)

Da Redação

Foto – Divulgação