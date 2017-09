Caminhada e missa abrem a XXVI Semana Monsenhor Albino neste domingo

Duas atividades neste domingo (17) iniciam a XXVI Semana Monsenhor Albino que se estende até dia 23 próximo: a II Caminhada contra o câncer, a partir das 8h30, na pista de caminhada do Aeroclube de Catanduva, e a missa de abertura da Semana (foto), às 19h30, na Igreja Matriz de São Domingos, celebrada pelo Bispo da Diocese, D. Otacílio Luziano da Silva.

Na caminhada, os alunos dos cursos de Educação Física da FIPA vão ministrar aula de zumba e alongamento. Para participar basta adquirir o kit da caminhada, com camiseta e medalha. Os kits custam R$ 30 e R$ 20 (infantil) e estão disponíveis no setor de Captação de Recursos da Fundação, no Hospital Emílio Carlos.

O objetivo da Semana é reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Segunda-feira (18) a Semana prossegue com as seguintes atividades: Padre Albino Saúde – 7h00 – Bênção de abertura da Semana e início da distribuição de cupons para sorteio de crucifixo; 8h00 – Café especial para funcionários, beneficiários e comunidade e 9h00 e 14h00 – Cine Pipoca. O Poupatempo Catanduva sedia, a partir das 8h00, a exposição Padre Albino – Vida e obra, organizada pelo Museu Padre Albino. O curso de Biomedicina da FIPA, das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, os graduandos do curso fazem visita solidária aos internos do Hospital Emílio Carlos.

Da Redação

Foto – FPA