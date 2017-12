Câmara realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Catanduva realiza nesta quinta-feira (21 de dezembro), a partir das 17 horas, sessão extraordinária para votação de nove projetos de lei. Os vereadores voltam a discutir a possibilidade do Executivo de contratar empréstimo junto a Desenvolve SP no valor de R$ 500 mil.

Também será discutida a criação do Departamento de Transporte e Administração de Frota na Administração Municipal. Caso os projetos sejam aprovados em primeira discussão, uma segunda sessão extraordinária será convocada automaticamente para votação em segunda discussão dos projetos.

Confira a Ordem do Dia:

– Discussão e votação do PL 80/2017, autorizando o município de Catanduva a contratar com a Desenvolve SP operações de crédito com outorga de garantia;

– Discussão e votação do PL 87/2017, dispondo sobre denominação de vias públicas;

– Discussão e votação do PL 89/2017, dispondo sobre denominação de vias públicas;

– Discussão e votação do PL 91/2017, denominando ponte e dando outras providências;

– Discussão e votação do PL 92/2017, denominando logradouro público “EMEI Profa. Guiomar de Souza Trefilio”;

– Discussão e votação do PLC 32/2017, alterando, renumera e acrescenta dispositivos aos artigos 1, 5 e 8º, da Lei Complementar 417, que dispõe sobre a regulamentação do tratamento, coleta e destinação de resíduos produzidos por serviços de saúde do município de Catanduva;

– Discussão e votação do PLC 35/2017, autorizando Poder Executivo a receber, por doação, imóveis pertencentes a Jardim Bom Sucesso Empreendimento Imobiliário SPE Ltda;

– Discussão e votação do PLC 36/2017, criando o Departamento de Transportes e Administração de Frota;

– Discussão e votação do PLC 37/2017, dispondo sobre investidura em área de imóvel público.

