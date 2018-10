Câmara promove Audiência Pública para discussão do Orçamento de 2019

A Câmara de Catanduva realizará na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, a Audiência Pública por parte da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos.

O objetivo do encontro é de discutir o Projeto de Lei nº 64/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que estima e fixa a receita e a despesa do município de Catanduva, para o Exercício de 2019.

A Audiêcia tem início previso para às 18 horas, no plenário da Casa de Leis de Catanduva.

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara de Catanduva é composta pelos vereadores Cidimar Porto (presidente), Maurício Gouvea (relator) e Onofre Baraldi (membro).

“A participação da população é fundamental, pois a audiência trata de assuntos de interesse público”, frisou o presidente , vereador Cidimar Porto.

Da Redação

Foto – Divulgação