Câmara entrega Medalha 14 de Abril a Neto Junqueira

A Câmara Municipal de Catanduva entrega na noite de sexta-feira, 29 de junho, a “Medalha 14 de Abril” ao cantor, Sylvio Luiz Junqueira Neto, conhecido nacionalmente como Neto Junqueira.

A homenagem é iniciativa do vereador Maurício Gouvea, autor do Decreto Legislativo n° 02/2018, aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

A Sessão Solene de entrega da “Medalha 14 de Abril” será realizada no Buffet Viva Festas Catanduva, a partir das 20 horas, com a participação de autoridades, fã clube, familiares e amigos de Neto Junqueira.

“Neto Junqueira é um jovem talentoso de 15 anos, que encantou não só os jurados do The Voice Kids, mas também à toda população Catanduvense, o Estado de São Paulo e o Brasil. Esse menino vem levando o nome de Catanduva em lugares jamais vistos na música, e nada mais justo que homenagear esse talentoso catanduvense. Hoje, com certeza Neto é o melhor presente que a cidade pode ganhar, afinal traz consigo a esperança de que quando se sonha, se conquista”, destacou o parlamentar Maurício Gouvea.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo pessoal