Calor eleva consumo de energia elétrica

O verão ainda nem chegou e já é notável o quanto a temperatura subiu. O calor está sendo sentido de forma mais intensa por todos, e umas das consequências dessa mudança brusca de temperatura é o aumento no consumo de energia elétrica, o que eleva o valor das faturas.

“É importante esclarecer que não houve aumento na tarifa. O único aumento autorizado pela Aneel foi o reajuste que acontece todos os anos no mês de julho, para os clientes da Energisa Sul-Sudeste. Em novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mudou a bandeira tarifária de vermelha para amarela, mas é importante não relaxar com relação ao controle no consumo de energia. Quem percebeu algum aumento na fatura precisa ficar ainda mais atento ao consumo. Nesse período muito quente é comum usarmos mais o ventilador, o ar-condicionado e abrirmos mais a geladeira”, comenta Dalessandro Luis Mafei, gerente de Serviços Comerciais.

Além da maior utilização de eletrônicos e eletrodomésticos, Dalessandro explica que em um ambiente mais quente os aparelhos consumem mais energia para funcionar com a mesma qualidade. “O motor da geladeira, por exemplo, precisa funcionar com mais intensidade para manter a temperatura baixa por conta do calor do ambiente. Então, devemos mesmo ficar alertas”, explica o gerente.

Aquelas dicas já conhecidas por muitos podem ajudar a reduzir o preço final da conta. Lembre-se:

– O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23º e programe para que ele desligue de madrugada;

– Desligue estes equipamentos da tomada. Sempre que deixar um ambiente desligue a luz e faça uso da luz natural abrindo bem janelas e cortinas;

– A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo que a porta ficará aberta. A geladeira também deve ficar longe de locais quentes, próximo de janelas e do fogão. Instale-a no local mais arejado da cozinha ou da copa. Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos quentes. Faça sempre o degelo;

– O chuveiro deve estar na posição “verão” ou “desligado”. Evite banhos demorados e feche a torneira para se ensaboar. Outras dicas que evitam o desperdício são desligar o monitor do computador e programar a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

– Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

– Substitua lâmpadas incandescentes pela fluorescente compacta ou por lâmpadas de led, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais;

– Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada menos consumo de energia. Devemos usar o necessário ao nosso bem estar e, claro, à comodidade que a energia nos oferece.

Da Redação

Foto – Divulgação