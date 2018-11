CAIC Jovem disponibiliza 400 vagas para cursos de qualificação

Alunos da rede pública, com idade entre 12 e 18 anos, já podem se matricular nos cursos de qualificação do Programa Caic Jovem, oferecido pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com instituições de ensino da cidade. O objetivo das aulas é capacitar os adolescentes para o ingresso no mercado de trabalho.

De acordo com a Secretaria de Educação, são cerca de 400 vagas distribuídas entre cursos diversos, como Informática, Almoxarife, Recepcionista, Vendedor e Panificação – dentre outros. Para participar, é imprescindível que o aluno esteja matriculado em escolas municipais ou estaduais e tenha frequência regular em sala de aula.

“Nossa intenção é garantir que esses alunos tenham a qualificação e ensino necessários para que, ao terminar o ensino médio, alcancem a inserção no mercado de trabalho. Além disso, evitamos que fiquem nas ruas”, disse a diretora do Programa, Elizabete Boni Jorge.

Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e a declaração de escolaridade. Não é possível preencher a matricula na ausência de qualquer um destes documentos.

O Caic Jovem está localizado na rua Antônio Zancaner, 630, no Solo Sagrado. As matrículas devem ser feitas na secretaria da instituição, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (17) 3524-9945.

Rotina

As aulas são das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 17h30. As turmas são divididas por idade e ano escolar. Há orientação e possibilidade de pesquisa em computador para trabalhos acadêmicos. Os alunos têm duas refeições por período: café da manhã e almoço ou lanche da tarde e jantar. Além disso, todos têm direito a transporte escolar.

Da Redação

Foto – Divulgação