Brotas está no circuito das corridas na natureza

Assim como Bonito, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha, três dos mais importantes destinos de ecoturismo do Brasil, sediam importantes eventos de atletismo para amadores, Brotas está entrando no circuito das corridas na natureza. Em 2017 foram realizadas quatro provas do gênero no município e, neste ano, serão mais quatro: duas edições Trirex Train Run (em abril e em agosto), o 1.º Desafio Rústico de Brotas, também em abril, e a Ultramaratona, em junho, com percursos que vão de 5 a 62 quilômetros. Todas são realizadas em trilhas e em estradas rurais de terra recheadas de desafios, passando por paisagens incríveis graças ao relevo assimétrico da região.

Brotas, a capital do turismo de aventura, é cenário perfeito para corridas na natureza por oferecer várias opções de percurso com altimetria, ou seja, muito sobe e desce. E, claro, pelos trajetos incluírem belezas naturais, inclusive cachoeiras. É o que o atleta amador, que busca superação, mas também diversão com segurança e contato com a natureza, deseja, conta Felipe Lima Oliveira, que já foi pódio em Brotas e vai disputar três das quatro provas deste ano. “Vou correr as duas edições Trirex Train Run e também a Ultramaratona, que é o meu foco principal neste ano. Correr no meio da natureza é um incentivo a mais. É muito bom, divertido”, afirma ele, que mora em Avaré e concilia trabalho, estudo e treinos. Com 25 anos, tem no currículo cerca de 40 provas e já conquistou 20 troféus e medalhões e subiu ao pódio 10 vezes.

Guilherme Celso, diretor executivo da Chelso Sports, empresa que há dez anos organiza provas de atletismo, responsável por três das quatro que serão realizadas em Brotas neste ano, explica que o município oferece a estrutura perfeita para este tipo de evento.

“As provas que realizamos são todas no Patrimônio, que tem o que precisamos: trilhas e estradas rurais com altimetria que oferecem opções de percurso e em diferentes distâncias para corrida e duathlon (corrida e ciclismo) e também represa para o triathon (combinação de natação, ciclismo e corrida) e maratona aquática”, enumera. Alia-se a isso o fato de o município estar estrategicamente localizado no centro do Estado de São Paulo, ser acessado por rodovias duplicadas e contar com boa infraestrutura hoteleira e gastronômica, lembra o secretário de Turismo, Fabio Pontes.

A expectativa é que cada etapa do Trirex Train Run tenha a participação de cerca de 800 corredores oriundos de São Paulo e de outros Estados, a maioria amadora, mas também alguns profissionais. A ultramaratona, que neste ano terá a largada em São Pedro e a chegada em Brotas, no Patrimônio, deve reunir 600 participantes de várias partes do Brasil, estima a organização. Guilherme Celso lembra que o interesse por corridas cresceu muito e Brotas, por ser a capital do turismo de aventura, tem tudo a ver com esse universo.

“Afinal, o atleta quer atingir sua meta, mas também quer conhecer novos lugares e, de preferência, em contato com a natureza. Prefere onde há organização porque quer correr com segurança. E o Trirex Train Run, que é realizado duas vezes por ano em Brotas, é um evento para família porque também temos corridas para as crianças, além de maratona aquática, duathlon e triathon”, frisa.

Os atletas só têm a ganhar ao correr em um lugar como Brotas. Mas não só eles. Para familiares e amigos, que costumam acompanhar para ajudar no apoio, é uma oportunidade para fazer turismo. Aliás, o diretor executivo da Chelso Sports conta que, normalmente, o atleta viaja acompanhado de uma ou duas pessoas. Ou seja, as corridas incrementam o turismo. “Para Brotas, esse tipo de evento é excelente! Os participantes e familiares são nosso público-alvo. E as datas são estratégicas porque são sempre na baixa temporada. Para cada atleta, podemos contar mais duas pessoas em Brotas. Numa corrida com 800 atletas, são cerca de 2.400 visitantes”, calcula o secretário de Turismo. Em 2017, o município recebeu 280 mil turistas, 30 mil a mais que em 2016. “Nossa meta é ampliar o número de turistas com o perfil de Brotas, ou seja de aventura e ecoturismo”, completa Fabio.

Da Redação

Foto – Divulgação