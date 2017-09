Brasil empata com a Colômbia e mantém liderança nas eliminatórias sul-americanas

Já classificado para o Mundial da Rússia, em 2018, e líder das eliminatórias sul-americana, o Brasil empatou com a Colômbia por 1 a 1, em Barranquilla, nesta terça-feira (5). Os gols foram de Wllian, para o Brasil, aos 46 minutos do primeiro tempo e de Falcao García, pela Colômbia, aos 10 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe brasileira mantém a vantagem sobre a vice-líder Colômbia, que ainda pode perder a segunda colocação para Uruguai ou Argentina que enfrentam, respectivamente, Paraguai e Venezuela.

O Brasil tem até agora nove vitórias e um empate e não pode ser mais alcançado pelos adversários o que garante o primeiro lugar, faltando apenas duas rodadas para acabar a fase das eliminatórias: no dia 10 de outubro, contra o Chile, em São Paulo, no Allianz Parque, campo do Palmeiras, e em data e local a confirmar, na Bolívia, contra a seleção boliviana.

Da Agência Brasil

Foto – Lucas Figueiredo/CBF