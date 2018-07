Brasil e Bélgica se enfrentam nesta sexta por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo

Brasil e Bélgica decidem nesta sexta-feira quem segue para as semifinais da Copa do Mundo. O jogo será em Kazan, a partir das 3 da tarde, horário de Brasília.

O Brasil fez 3 jogos na primeira fase e terminou em primeiro lugar no grupo E. Foram um empate e duas vitórias. Começou empatando com a Suiça em 1×1 e depois ganhou da Costa Rica e da Sérvia pelo mesmo placar, 2×0. Nas oitavas de final repetiu o placar e eliminou o México ao vencer por 2×0. Com 7 gols a favor o Brasil sofreu apenas um gol na Copa 2018.

A Bélgica fez 45 jogos em todas as Copas, ganhando 18, empatando 9 e perdendo 18 jogos. Marcou 64 gols e sofreu 70. Marc Wilmots é seu principal artilheiro com 5 gols. Jan Celeumans e Romelu Lukaku vêm a seguir com 4.

Já o Brasil vai completar 109 jogos em Copas. Ganhou n73, empatou 18 e perdeu 17. Marcou 228 gols e sofreu 103. Ronaldo é o seu principal artilheiro com 15 gols seguido por Pelé com 12. No atual elenco o artilheiro e Neymar com 6 gols.

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copa. Foi em 2002, nas oitavas de final, com vitória brasileira por 2×0. A melhor colocação da Bélgica numa Copa do Mundo foi uma quarta posição em 86. Na última Copa de 2014 chegou em sexto lugar.

O Brasil tem cinco títulos mundiais, em 58,62,70,94 e 2002. Foi vice em 1950 e 1998. Terceiro lugar em 38 e em 78 e quarto colocado em 74 e 2014.

Eurico Tavares – Agência Brasil

Foto – Lucas Figueiredo/CBF