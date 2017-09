Botafogo e Grêmio empatam sem gols pela Libertadores

Botafogo e Grêmio empataram em 0x0 na primeira partida das quartas de final da Libertadores, disputada na noite dessa quarta-feira (13) no Engenhão, no Rio. Com esse resultado a decisão da vaga nas semifinais será em Porto Alegre, no próximo dia 20. Em caso de novo empate sem gols a decisão vai para os pênaltis, mas se a igualdade no placar for com gols, o Botafogo se classifica, porque gol fora de casa serve como critério de desempate

Em outro jogo pelas quartas de final de Libertadores, em Guaiaquil, no Estádio Banco Pichincha, o Santos empatou com o Barcelona do Equador por 1×1, mantendo a invencibilidade na competição. Assim, a equipe santista jogará pelo empate na partida de volta, em Santos, no dia 20 deste mês.

Na Argentina, se defrontaram pelas quartas de final da Libertadores San Lorenzo e Lanus, com vitória do San Lorenzo por 2×0. Nesta quinta-feira, Jorge Wilstermann, da Bolívia, e River Plate, da Argentina, jogam em Cochabamba, também pela primeira rodada das quartas de final.

Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians empatou por 1X1 em casa, no Itaquerão, com o Racing Club, da Argentina, e vai decidir a vaga nas quartas de final em Buenos Aires no próximo dia 20. O Corinthians depende de uma vitória por qualquer placar ou empate com mais de um gol. Outro 1×1 leva a decisão para os pênaltis e empate em 0x0 classifica o time argentino.

Na Arena Condá, em Chapecó (SC), Chapecoense e Flamengo empataram em 0x0. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, no Rio, e quem vencer garante a vaga nas quartas de final. Empate com gols classifica a Chapecoense e novo 0x0 leva a decisão para os pênaltis.

Na Ilha do Retiro, no Recife, o Sport derrotou a Ponte Preta por 3×1, também pela Copa Sul-Americana. Com o resultado, os pernambucanos podem perder por até um gol de diferença em Campinas, no jogo de volta, para garantir a vaga.

Na noite desta quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense faz a primeira partida das oitavas de final contra a LDU, do Equador. Em Bogotá, jogam Santa Fé, da Colômbia, e Libertad, do Paraguai.

Jorge Wamburg – Repórter da Rádio Nacional