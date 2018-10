Bolsonaro e Haddad disputam segundo turno; candidatos catanduvenses não se reelegem

Com 98,26% das urnas apuradas e com o segundo turno confirmado, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa pela presidência da República, com 46,37% dos votos válidos. Fernando Haddad (PT) aparece com 28,81% e Ciro Gomes (PDT), com 12,51%. Em seguida, vêm Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,79% e João Amoedo (Novo), com 2,54%. Os votos em branco somam 2,66% e os nulos, 6,13%. A abstenção registrada é 20,32%.

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) teve a maioria dos votos válidos em 16 estados e no Distrito Federal. Fernando Haddad (PT) ganhou em nove estados, a maioria no Nordeste.Ciro Gomes teve a maior votação apenas no Ceará, com 41% dos votos válidos. Bolsonaro e Haddad voltam a se enfrentar no segundo turno no dia 28 de outubro.