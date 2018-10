Boletim: casos de influenza perdem força em Catanduva

Os casos de influenza estão perdendo força em Catanduva. É o que aponta o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, segunda-feira, 22. De setembro até agora, a cidade teve a confirmação de três diagnósticos da doença. Com isso, chega a 56 o número de casos positivos registrados no ano.

O número de mortes provocadas pela síndrome respiratória aguda grave permanece o mesmo há três meses. No total, seis pessoas morreram em decorrência de complicações da gripe. Todos os óbitos foram registrados em cidades da região.

Além de Catanduva, mais 16 municípios do entorno somam 106 confirmações de influenza, desde o começo do ano. No período, outras 212 investigações deram diagnóstico negativo para influenza. Atualmente, quatro exames estão aguardando resultados.

