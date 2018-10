Boca Jr. leva a taça do Municipal de Minicampo 2018 de Urupês

O Boca Jr. levantou a taça do Campeonato Municipal de Minicampo 2018, depois de um jogo bastante disputado contra o Tonho F.C., na manhã do último domingo (28), no Estádio Municipal Augusto Gonçalves, em Urupês.

No primeiro tempo, as duas equipes criaram oportunidades, mas nenhuma com sucesso. Na volta, o clima estava tenso entre os times, que tentavam a todo custo evitar a decisão pelos pênaltis. Foi então que o Boca Jr. marcou, levando aos gritos a torcida da equipe. O jogo continuou acirrado e, perto do fim, o Tonho F.C. conseguiu o empate. A decisão, então, foi para os pênaltis, quando a equipe do Boca Jr. conquistou a vitória.

Confira os destaques da competição:

Campeão: Boca Jr.;

Vice-campeão: Tonho F.C.;

Goleiro menos vazado: Dênis – Tonho F.C.;

Artilheiro: Júnior Dal Bó – Colabone F.C.;

Destaque: Murilo – Boca Jr;

Revelação: Marquinhos – Tonho F.C.;

Melhor treinador: Fernando – Boca Jr.; e

Melhor assistente: Tonho – Tonho F.C.

Da Redação

Foto – Divulgação