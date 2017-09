Blues, mpb e música regional de raiz: atrações de setembro no Sesc Catanduva

O mês de setembro chega trazendo uma rica programação musical no Sesc Catanduva. A começar com o especial de Blues, nas Quintas do Sesc. Nomes de peso do cenário do blues voltam ao Sesc Catanduva para encantar os amantes do gênero: Márcio Rocha, que se apresentou na noite de ontem, Big Gilson na quinta dia 14 e Carlos Café na quinta dia 21.

Big Gilson, que se apresenta no segundo Quintas de setembro, está comemorando 30 anos de carreira. Gilson é um dos precursores do blues no Brasil e fundador da lendária Big Allanbik em 1991, banda pioneira de blues brasileiro. O guitarrista realizou inúmeros shows por todo o Brasil e mundo afora, dividindo palco com Steve Winwood, Johnny Rivers, Johnny Winter, Mick Taylor e Magic Slim entre outros. Desde o começo de sua carreira, sempre houve uma preocupação em ser original em um estilo tão antigo e explorado. Esta sua característica marcante é facilmente reconhecida nas 11 faixas autorais de seu novo trabalho, intitulado XXX, que resume a alma blues do artista. Todas recheadas com marcantes riffs de guitarra, e solos melodiosos. O disco ainda conta com participações especiais dos amigos, Beto Saroldi, Jefferson Gonçalves e Gil Eduardo, entre outros.

O terceiro e ultimo show de setembro do Quintas fica por conta de Carlos Café, que desde os anos 70 transita por estilos musicais peculiares; pelo rock dos 60/70, blues, fusion e pela rica MPB desse período. Estudou arranjo, harmonia e percepção musical com Ian Guest, do CIGAM, (Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical), e há mais de 20 anos dá aulas de guitarra nessa mesma escola. Aperfeiçoou seus conhecimentos e técnicas de improviso no GIT (Guitar Institute of Technology, EUA) e trabalhou também compondo trilhas sonoras para teatro e cinema. A partir dos anos 2000, sua origem de bluesman pulsou forte e Carlos Café lançou três cd’s: “Mestres do Blues”, “Bagagem Código Blues” e “Blues AcriDoce”, além do DVD gravado ao vivo “30 anos de Estrada”. No show “Café Instrumental” o artista homenageia seus grandes ídolos e suas principais influências criando arranjos instrumentais para clássicos imortais como: Summmertime (George Gershwin), Tears in Heaven (Eric Clapton), Led Boots (J. Beck), Cause We´ve Ended as Lovers (S. Wonder), Faltando um Pedaço (Djavan), Come Together (Beatles), entre outros. Além desses clássicos, Carlos Café traz composições instrumentais que apresentam um panorama de seus mais de 30 anos de composição.

Outra proposta musical interessante e diferenciada que o Sesc Catanduva oferece em setembro é o Trilha Sonora, nas noites de quarta, para momentos de descontração musical entre amigos e familiares. Uma noite a cada mês para dançar e se encontrar, focada especialmente no público com mais de 60 anos, mas também aberta ao público em geral. Inaugurando esta programação, na quarta dia 27, a banda Doce Veneno canta Roberto Carlos e a Jovem guarda.

A programação regional que valoriza a música de raiz do projeto No Ponteio da Viola, que acontece sempre no último domingo do mês, também está muito bem representada em setembro, com a suavidade do violeiro Levi Ramiro, e seu repertório autoral. O artista, que é violeiro e artesão, é conhecido por tocar em instrumentos que ele mesmo fabrica como a viola feita com cabaça. Levi apresenta um recital solo com repertório na sua maioria autoral, suas músicas registradas até aqui em sete álbuns celebram a simplicidade e poesia da vida interiorana. Entre causos e muita descontração apresenta também alguns clássicos como “Saudade da minha terra” e “Tristeza do Jeca”.

Na programação musical do Som da Casa projeto que dá oportunidade a músicos locais que ainda não são conhecidos do grande publico e estão começando a trilhar um caminho no mundo da música, o Sesc Catanduva traz a banda Trindade. O show conta com canções que marcaram a história musical, como Zé Ramalho, Djavan, Alceu Valença, Rita Lee, Deep Purple, Pink Floyd e Eric Clapton entre outros. A banda Trindade é formada por Fort (violão e voz), Marcelo (contrabaixo), Rubinho (guitarra), Dario (guitarra) e Lucio (bateria).

Por fim, para terminar o mês com chave de ouro, o Sesc Catanduva traz uma das duplas de mpb mais queridas e carismáticas do grande público: Sá e Guarabyra. Influenciados por um lado pelo country rock e por outro pelos baiões, xotes e xaxados assim como pela música caipira de raiz do interior de Minas e São Paulo, Luiz Carlos Pereira de Sá e Guttemberg Nery Guarabyra Filho juntaram essas três vertentes em suas composições, eletrificando violas caipiras, sofisticando harmonias nordestinas e inserindo nas letras a renovada visão de um Brasil ainda semi-oculto das grandes metrópoles. Sá e Guarabyra foram apresentados um ao outro em 1966, na casa do poeta e letrista Nelson Lins de Barros, seu amigo comum. Em seus concorridos saraus, Nelson costumava juntar cantores e compositores consagrados a jovens valores da música brasileira. Embora sua primeira parceria musical – “Me Faça Um Favor”- só viesse a se concretizar em 1971, eles tornaram-se amigos desde então. A dupla tem um repertório de mais de 400 músicas de sua autoria e com outros parceiros gravadas por eles próprios ou por intérpretes das mais diversas tendências e gerações como Ellis Regina, Erasmo Carlos, Roupa Nova, Gal costa, Nara Leão, Ivan Lins, MPB4, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, e Ornella Vannoni entre outros.

Unindo o melhor do mundo pop à emocionante e rica simplicidade do interior brasileiro, o trabalho de da dupla inaugurou um verdadeiro movimento ao qual se deu o nome de Rock Rural. No palco do Sesc Catanduva, apresentam o lançamento do novo CD SongBook, que compila alguns de seus maiores sucessos às músicas que melhor se adaptam ao clima intimista do espetáculo.

PROGRAMAÇÃO

QUINTAS DO SESC – Especial Blues

Big Gilson – Um dos precursores do blues no Brasil e fundador da banda Big Allanbik em 1991, com shows por todo o mundo, celebra seus trinta anos de carreira. Nesse trabalho Big Gilson transita do blues rural acústico, passando por Chicago até o Classic Rock, com a desenvoltura de quem bebeu muito nessas fontes com o auxílio luxuoso de grandes nomes do blues, rock e jazz.

Dia 14, quinta, às 20h15 | Quiosque I Grátis I Classificação: 12 anos. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

Carlos Café – No show “ Café Instrumental ” o artista homenageia seus grandes ídolos e suas principais influências criando arranjos instrumentais para clássicos imortais como: Summmertime (George Gershwin), Tears in Heaven (Eric Clapton), Led Boots (J. Beck), Cause We´ve Ended as Lovers (S. Wonder), Faltando um Pedaço (Djavan), Come Together (Beatles), entre outros. Além desses clássicos, apresenta várias de suas composições instrumentais em um panorama de seus mais de 30 anos de composição.

Dia 21, quinta, às 20h15 | Quiosque I Grátis I Classificação: 12 anos. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

NO PONTEIO DA VIOLA

Levi Ramiro – O violeiro e artesão Levi Ramiro, conhecido por tocar em instrumentos que ele mesmo fabrica como a viola feita com cabaça, apresenta um recital solo com repertório na sua maioria autoral. Suas músicas registradas até aqui em sete álbuns celebram a simplicidade e poesia da vida interiorana. Entre causos e muita descontração apresenta também alguns clássicos como “Saudade da minha terra” e “Tristeza do Jeca”.

Dia 24, domingo, às 10h30 | Quiosque I Grátis I Classificação: Livre. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

SOM DA CASA

Trindade Band – Trindade Band resgata músicas que fizeram história. Interpretadas por grandes nomes como: Zé Ramalho, Djavan, Chico Buarque, Alceu Valença, Rita Lee, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Eric Clapton, Rolling Stones, The Beatles entre outros. Dando uma nova roupagem o som mantém a essência original dos compositores.

Dia 24, domingo, às 16h | Quiosque I Grátis I Classificação: Livre. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

TRILHA SONORA

Banda Doce Veneno – Incentivar a convivência intergeracional e proporcionar momentos de resgate da memória afetiva, por meio tanto da música quanto da dança. A banda Doce Veneno canta Roberto Carlos e a Jovem guarda.

Dia 27, quarta, às 20h | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre I Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

SHOW ESPECIAL

Sá e Guarabyra – Sá e Guarabyra chegam ao auge de suas potencialidades, cantando e compondo como nunca e como sempre, prontos para cair na estrada de novo, lançando ao mesmo tempo seu SongBook na coleção criada por Almir Chediak e um CD do mesmo nome pela Kuarup, que compila alguns de seus maiores sucessos.

Dia 29, sexta, às 20h30 | Quadra Coberta I R$ 20,00 (demais interessados) R$ 10,00 (aposentados, +60 anos, portadores de deficiência, servidores de escolas públicas, estudantes ), R$ 6,00 (credencial plena). I Classificação: 12 anos. Venda online a partir de 19, depois das 18h. Venda nas unidades a partir das 20h, depois das 17h30. Venda de ingressos limitada a 6 por CPF. A entrada de menores de 12 anos será permitida apenas se acompanhados do responsável legal, com documentação oficial do menor e do responsável.

Sesc Catanduva

Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues – Catanduva – SP – (17) 3524-9200

Da Redação

Foto – Foto Kherian Gracher