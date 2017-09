Biometria: 40 mil podem ter o título de eleitor cancelado em Catanduva

O Cartório Eleitoral de Catanduva manifestou sua preocupação com os 40 mil munícipes que podem ter o título de eleitor cancelado, pois não fizeram o recadastramento eleitoral obrigatório biométrico. O número representa quase a metade dos eleitores da cidade e a baixa procura preocupa o Cartório Eleitoral de Catanduva.

Para dar esse aviso à população Catanduvense, na última sessão ordinária, 12/09, o diretor do Cartório Eleitoral, Marcelo Micena usou a Tribuna Carlos Machado. Ele aproveitou para tirar dúvidas dos vereadores e da população.

“Cabe registrar que o recadastramento biométrico é obrigatório, quem não comparecer terá o título de eleitor cancelado”, afirmou o Chefe do Cartório Eleitoral.

Com o cancelamento o munícipe além de não poder votar nas próximas eleições, terá dificuldades na obtenção de documentos como CPF, carteira de identidade, passaporte, na obtenção de empréstimos e financiamentos em bancos estatais, matrícula em escola pública, inscrição em concurso público…

Catanduva tem hoje algo em torno de 90 mil eleitores, mas Micena afirma que se o tribunal cancelar 40 mil títulos será uma catástrofe para a cidade.

“Uma cidade do porte de Catanduva com 40 mil títulos a menos, vai ser muito difícil inclusive eleger um deputado aqui com esse número de títulos cancelados”, afirmou o diretor.

Atendimento

A central de atendimento está instalada ao lado da estação cultura na rua Rio de Janeiro, o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e a documentação que precisa ser levada é o RG , ou a CNH – Carteira Nacional de Habilitação e um comprovante de residência, o comprovante de residência não precisa estar do nome do eleitor porque sabe-se que muitas vezes o eleitor mora de aluguel e não tem comprovante no próprio nome.

“Não enfrenta fila, não precisa agendar, e o atendimento é de no máximo 15 minutos para a pessoa sair com o documento pronto”, finalizou Marcelo. Mais informações no telefone (17) 3523-9632.

Da Redação

Foto – Comunicação/Câmara de Catanduva