Biblioteca amplia acervo com 100 itens doados pelo Estado

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acaba de receber 100 itens doados pelo Sistema Estadual de Biblioteca Públicas (Siseb), do Governo do Estado. São livros, CDs, DVDs e audiolivros que vão ampliar o acervo da Biblioteca Pública “Embaixador Macedo Soares”.

O material recebido contempla diversos gêneros textuais que abrangem histórias em quadrinho, poesia, romance, fábula, infanto-juvenil, além de livros clássicos da literatura brasileira como, por exemplo, Oswald de Andrade.

A doação é fruto de um detalhado levantamento que registra as principais atividades oferecidas anualmente pela biblioteca. A iniciativa visa à atualização do acervo, promoção dos serviços e, principalmente, o incentivo a leitura.

Segundo a Secretaria de Cultura, além de enriquecer o acervo municipal, todos os itens recebidos serão cadastrados na base de dados para que possam ser disponibilizados no catálogo online da Biblioteca Municipal (http://catanduva.phl-net.com.br/) e emprestados à população.

Siseb

Essa é a segunda doação conquistada junto ao Siseb em 2018. O primeiro repasse foi efetivado no primeiro semestre, com 100 itens contendo obras diversas como: disco-livro com canções inéditas do cantor e compositor brasileiro Adoniran Barbosa, livros que retratam temas atualmente muito discutidos como cultura negra, feminismo e igualdade e identidade de gênero, além de livros clássicos da literatura brasileira, a exemplo de José Lins do Rego.

Acervo

A doação integra o acervo da Biblioteca Municipal que conta atualmente com cerca de 45 mil títulos, desde livros infantis até literaturas especializadas, atendendo toda a população catanduvense.

Os livros podem ser emprestados diretamente na Biblioteca, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência para o preenchimento da ficha cadastral. Menores de 14 anos devem estar acompanhados pelo responsável, que assinará um termo de responsabilidade.

Da Redação

Foto – Divulgação