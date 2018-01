Bebê 2018: Maria Vitória é a primeira a nascer no Hospital São Domingos

Pequena nasceu na madrugada do segundo dia do ano

Maria Vitória Villa Gabas, este é o nome da primeira bebê do ano de 2018 nascida no Unimed Hospital São Domingos (HUSDOm). A pequena nasceu com mais de dois quilos e 45cm, às 5h16, desta terça-feira, dia 2, por parto cesariano.

Os pais Fábio e Daniela Villa Gabas festejaram a virada do ano normalmente e não faziam ideia de que Maria Vitória nasceria logo após. “Estávamos em casa tranquilos, quando por volta das três horas da manhã, a Daniela começou a sentir as contrações, a bolsa se rompeu. Quando chegamos no hospital vimos que a neném estava sentada, sendo necessário fazer a cesárea”, detalhou o marido.

Maria Vitória é o nome da personagem principal da novela global “Tempo de Amar”, porém Fábio explicou que a escolha do nome da filha surgiu bem antes da novela. “Já gostávamos de Vitoria, e certo dia visitando o Santuário de Maria, senti a necessidade de homenagear a Santa e assim decidimos”, disse.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Unimed Catanduva