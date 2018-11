Basquete sobre rodas disputará semifinal do Campeonato Paulista neste sábado

A equipe de basquete sobre rodas da Estância Turística de Olímpia, a DOA (Deficientes Olimpienses Associados), fará neste sábado, 10 de novembro, um dos mais importantes jogos de sua história. O time recebe a AEDREHC (Associação Esportiva da Divisão de Reabilitação do Hospital das Clínicas), de São Paulo, pela semifinal do XXI Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas.

“Estamos a dois jogos de conquistar o tão sonhado e inédito título de campeão paulista da categoria. Falta muito pouco”, comemora o presidente da entidade, Marcelo Rosa, que também é jogador na equipe.

O confronto com o time paulistano será realizado no Ginásio de Esportes “Olyntho Zambon”, às 11 horas. Se vencer, a DOA estará, pela primeira vez, na finalíssima da competição.

A Trajetória

A DOA estreou no Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas no dia 5 de maio, em casa, perdendo de 33 a 101 para o CAD. Depois, se recuperou na segunda rodada ao derrotar o ADAD – Associação de Amigos Deficientes de Ribeirão Preto por 67 a 32.

Manteve o bom nível na terceira e na quarta rodada, vencendo a ADAPP – Associação de Desporto Adaptado de Presidente Prudente duas vezes. Encerrou a fase de grupos no dia 7 de setembro.

Jogando em São José do Rio Preto, a DOA acabou perdendo para o CAD – Clube Amigos dos Deficientes de São José do Rio Preto, pelo placar de 87 a 32. No dia 8, foi para Presidente Prudente e se recuperou ao vencer a equipe da casa, a ADAPP – Associação de Desporto Adaptado, por 63 a 53. Com o resultado, terminou a fase de grupos na segunda colocação e conquistou vaga para disputar a semifinal.

