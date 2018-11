Basquete sobre rodas de Olímpia busca título inédito em São Paulo

A equipe de basquete sobre rodas da Estância Turística de Olímpia, a DOA – Deficientes Olimpienses Associados, está na final do XXI Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas. O time busca o título inédito neste sábado, dia 17 de novembro, ao meio dia, no Centro Paralímpico da capital paulista. O adversário será a ADD – Associação Desportiva para Deficientes, de São Paulo.

A DOA carimbou a vaga na finalíssima ao vencer a AEDREHC-Associação Esportiva da Divisão de Reabilitação do Hospital das Clínicas, de São Paulo, por 63 a 35. O confronto ocorreu sábado passado, no Ginásio de Esportes “Olyntho Zambon”, em Olímpia.

A equipe estreou no Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas no dia 5 de maio, em casa, perdendo de 33 a 101 para o CAD. Depois, se recuperou na segunda rodada ao derrotar o ADAD – Associação de Amigos Deficientes de Ribeirão Preto por 67 a 32.

Manteve o bom nível na terceira e na quarta rodada, vencendo a ADAPP – Associação de Desporto Adaptado de Presidente Prudente duas vezes. Encerrou a fase de grupos no dia 7 de setembro.

Jogando em São José do Rio Preto, a DOA acabou perdendo para o CAD – Clube Amigos dos Deficientes de São José do Rio Preto, pelo placar de 87 a 32. No dia 8, foi para Presidente Prudente e se recuperou ao vencer a equipe da casa, a ADAPP – Associação de Desporto Adaptado, por 63 a 53. Com o resultado, terminou a fase de grupos na segunda colocação e conquistou vaga para disputar a semifinal. Venceu a semifinal, sábado passado.

A equipe é composta pelos seguintes atletas: Paulo Sérgio Alves, Rodrigo Nunes Bartasson, Donizete Onório de Oliveira, Wilton Machado de Moura, Roberto Paulo Pereira dos Santos, Rodrigo Félix Amaro, José Wanderson Maranhão, Daniel de Souza Nobre, Júlio César Pacheco, Alexandre Freitas dos Santos, Dwan Gomes dos Santos e Milton Ribeiro dos Santos. O presidente da entidade é Marcelo Rosa, que também atua como jogador.

