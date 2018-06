Base do acelerador linear do HCC está concretada

Técnicos da empresa Varian Medical System Inc. e da RPA Construtora e Incorporadora Ltda, Alex Silva e João Batista Mendes Junior, acompanharam a concretagem da base onde será instalado o acelerador linear do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Foram usados 3.750 quilos de concreto.

O engenheiro civil da Fundação Padre Albino Edegar Durigan Junior informou que agora, enquanto o concreto seca, o que demora 28 dias, será feita a instalação elétrica, o piso, o forro e o acabamento da “casa mata”, trabalho estimado para 45 dias, quando, então, técnicos da Varian retornam para a instalação do acelerador linear.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que falta a liberação de R$ 2 milhões já publicada no Diário Oficial do Estado de 07/04/18, mas ainda não creditada na conta da instituição. Para o término da infraestrutura do Serviço de Radioterapia faltam ainda os serviços complementares de instalação e acessórios para o acelerador linear, que já foi iniciado, aquisição do mobiliário, paisagismo da área externa, comunicação visual, informática e estrutura metálica para interligação entre o Serviço e o Hospital Emílio Carlos.

O Serviço de Radioterapia terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes/dia através do SUS, convênios e particulares.

