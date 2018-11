Baraldi solicita melhores condições de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde

O vereador Onofre Baraldi (PTB), elaborou um requerimento endereçado ao Executivo para que responda por meio do setor competente, os questionamentos sobre as condições de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde – ACSs.

De acordo com o Baraldi, os Agentes Comunitários de Saúde, são os responsáveis por realizar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas, realizadas em domicílios de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde.

Os ACSs, representam o elo entre o sistema de saúde e a comunidade onde atuam, e, dessa forma, essa importante categoria profissional merece ser reconhecida e valorizada pelo Poder Público.

“Recentemente estive fazendo uma visita à Unidade Básica de Saúde, Dra. Isabel Etruri, localizada no bairro Flamingo e constatei que os ACSs não possuem equipamentos e estrutura digna de trabalho. A sala de trabalho destinada a eles, não possui ventilador e nem aparelho de ar condicionado, os bebedouros de água da unidade, em número insuficiente, não encontravam-se funcionando adequadamente. Considero desrespeitosa a maneira que estes trabalhadores estão sendo tratados pela Prefeitura”, explica o petebista.

O parlamentar ainda ressalta, que já recebeu várias outras reclamações, que em outras Unidades Básicas de Saúde, acontece o mesmo com os Agentes Comunitários.

Diante do exposto, Onofre Baraldi, em requerimento solicitou ao Executivo que através do Órgão responsável, responda, se há projeto para a instalação de ventiladores ou aparelhos de ar condicionado na sala de trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde da UBS – Dra. Isabel Etruri. Em caso positivo, qual será o prazo para a instalação dos referidos equipamentos.

Em relação as outras Unidades Básicas de Saúde e PSF’s do município de Catanduva, Baraldi, também questionou se há a falta de ventiladores e aparelhos de ar condicionado na salas dos ACSs.

Da Redação

Foto – Divulgação