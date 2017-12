Bandidos explodem duas agências bancárias em Tabapuã

Duas agências bancárias em Tabapuã foram alvo das ações de bandidos fortemente armados durante a madrugada deste sábado (16). De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 2 horas, diversos criminosos chegaram até as agências do Bradesco e Santander e detonaram os caixas eletrônicos, levando o dinheiro dos equipamentos.

Localizadas na rua Dr. Arthur Ortenblad, as agências ficam uma do lado da outra, fato que facilitou a ação da quadrilha.

Os bandidos chegaram a fazer disparos com fuzis para intimidar a população. Não foi informado o valor em dinheiro furtado. A polícia realiza buscas na região atrás dos criminosos. Ninguém ficou ferido.

Mais informações em breve.

Da Redação