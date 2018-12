Bachiana Filarmônica do Sesi-SP se apresenta em comemoração ao centenário de Catanduva

Em comemoração ao centenário de Catanduva, a Bachiana Filarmônica SESI-SP se apresenta no dia 15 de dezembro, às 20h, na Praça da Matriz. Sob regência do mundialmente conhecido maestro João Carlos Martins, a orquestra presenteia o público com canções como Concerto nº 5 “Imperador” e Love Of My Life. A performance é gratuita, basta comparecer no local, data e horário informados.

Do clássico ao rock, o repertório promete emocionar o público com a interpretação singular da filarmônica para canções de Beethoven, Bach, Mozart, Adoniran Barbosa, The Beatles e Queen. Mais do que uma apresentação, trata-se de um encontro entre os ouvintes e os músicos da orquestra. Ao longo do espetáculo o maestro interage com a plateia e, em um momento especial, assume o piano e relembra sua trajetória como concertista.

Formada por jovens e experientes instrumentistas de diversas idades, sob direção do maestro João Carlos Martins, a Bachiana contribui para a formação de talentos e dissemina a cultura da música erudita por todo o Estado. Esse é um presente do SESI-SP à comunidade da região, em sua missão de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes.

Centenário

A programação do Centenário de Catanduva, organizada pela Prefeitura e concretizada por meio de inúmeras parcerias, teve início em janeiro e será encerrada com a programação natalina, com destaque para o concerto da Bachiana Filarmônica. Para o evento, Prefeitura e SESI-SP projetam ampla estrutura com palco, som, luz, cadeiras para o público, sanitários e segurança.

Sobre a Bachiana Filarmônica SESI-SP

Mantida pelo SESI-SP e sob a direção do maestro João Carlos Martins, a Bachiana representa ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes. Assim, abre múltiplas oportunidades profissionais e leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros. As apresentações abrangem desde o interior do Estado, periferias das grandes cidades, até renomados teatros, difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Maestro João Carlos Martins

Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach (1685-1750), o maestro João Carlos Martins (1940) atingiu um patamar raramente alcançado por outros músicos brasileiros no século XX. Um dos pontos altos de sua carreira foi a gravação da obra completa para teclado desse gênio da música. Logo após, devido a problemas físicos, teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando sua paixão para a regência.

Repertório

– JOHANN SEBASTIAN BACH – Jesus Alegria dos Homens

– L.V.BEETHOVEN – As Criaturas de Prometheus

– LUDWIG VAN BEETHOVEN – Concerto nº 5 “Imperador” (2º mov)

– LUDWIG VAN BEETHOVEN – Sinfonia nº 5 (4º mov)

– W.A.MOZART – Concerto para Piano nº 21 (2º mov)

– THE BEATLES – Yesterday

– FREDDIE MERCURY – Love of my life

– ENNIO MORRICONE – A Missão / Cine Paradiso

– ASTOR PIAZZOLA – Libertango

– ADONIRAN BARBOSA – Trem das Onze

Serviço:

Bachiana Filarmônica SESI-SP – regência do maestro João Carlos Martins Local: Praça Monsenhor Albino – Igreja Matriz

Data e horário: 15 de dezembro, às 20h

Duração: 60 minutos

Capacidade: 3.000

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Da Redação

Foto – Lucia Haraguchi/Divulgação Sesi/SP