AVOIAM promove neste sábado Carreata do Voluntariado

A Associação dos Voluntários Irmã Ana Maria (AVOIAM) realiza, neste sábado (16), a sexta edição da sua tradicional Carreata do Voluntariado. O evento, que tem início previsto para o meio-dia, tem o objetivo de prestar uma justa homenagem aos voluntários, cuja comemoração ocorre sempre em dezembro.

A concentração e saída está marcada para a Casa de Apoio São Camilo de Léllis, localizada na Rua Maranhão, 1.048, no Centro. “Nossa intenção é agradecer aos voluntários, que desempenham trabalho fundamental em toda a nossa sociedade”, destacou Irmã Ana Maria, responsável pela AVOIAM. Mais informações pelos telefones: 3045-2854/98116-0639.

Saiba mais

A AVOIAM é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos de duração por tempo indeterminado, fundada em 21 de setembro do ano de 2005, com Sede no município de Catanduva. Com fins filantrópicos de caráter assistencial, ela tem por finalidade prestar trabalho voluntario na forma de serviço social a fim de contribuir e oferecer assistência espiritual moral e material aos seus usuários.

A Associação é responsável pela Casa de Barretos, administrada pela AVOIAM e mantida por doações.

A casa possui quatro quartos, 1 com capacidade de acomodar 6 pessoas e outros 2 com acomodações para 4 pessoas e outro com mais 3 acomodações. Também há uma sala para atendimento, deveres e o cantinho de Deus e da crianças, biblioteca , dois banheiros e um espaço comum para interação dos hóspedes após as refeições, além de área de serviços com refeitório, que serviu mais de 7 mil refeições no ano passado.

Da Redação

Foto – Divulgação