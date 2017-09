AVOIAM e Interact Club promovem Bazar Beneficente até o dia 10

A Associação Voluntária da Irmã Ana Maria (AVOIAM) e o Interact Club de Catanduva promovem, até o próximo dia 10, um Bazar Beneficente para a manutenção da Casa de Apoio.

O bazar, de caráter especial, é realizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. “Quem vier até aqui, além de colaborar com a AVOIAM, poderá escolher roupas, calçados, vestidos de festas, artesanatos, crochês, brincos e colares”, disse a Irmã Ana Maria, responsável pela instituição.

Alguns itens são comercializados por R$ 5. “Temos um bazar permanente que funciona de segunda-feira até o sábado. No entanto, nessa semana, preparamos esse bazar especial voltado para o Dia Internacional da Mulher”, comentou. Um desfile foi promovido ontem (7) com as peças comercializadas.

Serviço

Bazar Beneficente – Realização da AVOIAM em conjunto com o Interact Club de Catanduva

Até o próximo dia 10, das 8 às 18 horas

Local – Rua Cuiabá, 284 – Casa de Apoio

Da Redação