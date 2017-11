Atletas com deficiência garantem ouro e bronze no Atletismo

Os atletas com deficiência colocaram Catanduva em destaque nas provas de Atletismo disputadas nos Jogos Abertos 2017, no Grande ABC. Eles garantiram medalhas de ouro e de bronze para a delegação da cidade.

Os resultados viveram com a participação de Alessandro Carvalho da Rocha, que conquistou o primeiro lugar no lançamento de disco, atingindo a marca de 24,70 metros. Valentim Ferreira da Cruz ficou em terceiro lugar no salto em altura, com a marca de 1,25 metro. Os dois são deficientes físicos.

Outro integrante da equipe, Natal Bianchi, deficiente visual, correu na prova dos 100 metros e ficou em oitavo lugar na bateria dele.

Os atletas conseguiram classificação para os Abertos devido ao desempenho nos Regionais. Eles fazem parte da equipe que treina sob a coordenação da professora Rita de Cássia da Silva Santos, da Coordenadoria de Inclusão Social.

No quadro de classificação geral, Catanduva aparece na posição 50, com um total de 13 pontos obtidos até a tarde desta quinta-feira, dia 23. A competição envolve mais de 200 cidades.

