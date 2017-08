Atividades da escolinha de basquete são retomadas

A Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), vai retomar a escolinha de basquete. As matrículas já estão abertas. Os interessados devem comparecer à secretaria, preencher ficha de inscrição e apresentar comprovante de endereço e atestado médico que comprove aptidão para atividade física.

Podem participar do núcleo de iniciação da modalidade crianças a partir de 8 anos até adolescentes de 16 anos. As aulas começam na próxima semana, com atividades ministradas pela atleta Tatiane Motta, que integra a equipe de Basquete Feminino de Catanduva. Os treinamentos serão realizados na quadra do Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

A expectativa é que vagas sejam preenchidas para turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Conforme cronograma prévio da Smelt, toda segunda, quarta e sexta-feira, as aulas serão às 8 e 9h30. De terça e quinta-feira, às 15 e 16h30. Os treinos à noite serão às segundas, terças e quintas, às 18 horas.

Com os iniciantes, será trabalhada de forma lúdica a vivência com o esporte, bem como fundamentos e regras do basquete. A iniciativa atende proposta da administração municipal de garantir acesso gratuito da população ao esporte.

Serviço

Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt)

Rua Rebouças, 69 (Ginásio Anuar Pachá) – Parque Iracema

Atendimento de 2ª a 6ª, das 7h às 11h e 13h às 17h

Telefone: (17) 3523-2305

Da Redação

Foto – Divulgação