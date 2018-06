Ateliê Amor ao próximo doa R$ 16 mil ao HCC

No último dia 20 de junho, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, foi ao Ateliê Amor ao próximo receber nova doação daquele grupo de voluntárias do HCC/Hospital de Câncer de Catanduva.

A coordenadora Lourdinha Fávero entregou a Dr. Amarante o recibo de depósito no valor de 16.705.00. Lourdinha disse que desse total, R$ 13 mil são do ateliê, resultado da comercialização das peças de artesanato feitas pelas voluntárias, R$ 2.020,00 de produtos vendidos no leilão de gado do HCC e R$ 1.685,00 do Bazar da Bondade. Neste semestre, o ateliê já doou ao HCC R$ 26.705,00.

