Assembleia Legislativa realizará Audiência Pública na Câmara de Catanduva

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizará, entre os dias 4 de agosto e 6 de outubro de 2017, 25 audiências públicas, em todas as Regiões Administrativas, Metropolitanas e Aglomerações Urbanas do Estado. Em Catanduva a audiência ficou marcada para quinta-feira, 28 de setembro, a partir das 18h00, na Casa de Leis.

O objetivo do encontro é recolher sugestões, ideias e propostas que possam aprimorar a destinação dos investimentos do governo, sendo assim ouvir as demandas da sociedade e debater o Orçamento Estadual para 2018.

O evento é aberto a toda população, os cidadãos poderão apresentar suas sugestões, ideias e propostas.

Para protocolar sugestões, o munícipe deverá comparecer à audiência e inscrever-se para falar, ou então preencher um formulário. Há também a possibilidade de manifestar-se virtualmente por meio do Portal da Alesp, no qual o espaço estará disponível para receber as sugestões até o dia 13 de outubro de 2017.

As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e a população terá a oportunidade de eleger aquelas que julgam mais urgentes.

No Portal da Alesp será possível acompanhar todas as sugestões, tanto as apresentadas durante as audiências quanto as elaboradas on-line, para saber se a proposta foi convertida em emenda parlamentar da Comissão ou se foi incorporada ao Orçamento do Estado.

Terminada a fase de realização das audiências, será publicado no portal da Alesp um relatório consolidado das Audiências Públicas, garantindo a transparência de todo o processo.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM