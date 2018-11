Artesãos voltam a ter respaldo para obtenção de carteira da Sutaco

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, voltará a atender artesãos da cidade e região interessados em obter a carteira da Subsecretaria de Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco). O serviço será retomado em 5 de novembro, após a conclusão do treinamento do agente de cooperação municipal.

O benefício, que depende de parceria com o Governo do Estado, estava interrompido desde 2014 em Catanduva. Os atendimentos serão feitos mediante agendamento de horário, na Pinacoteca Municipal, sob os cuidados da agente Eliana Rosa.

Para obter o documento, são necessárias duas cópias do CPF e RG, duas fotos 3×4 coloridas, dois comprovantes de residência e, caso a pessoa seja casada, a certidão de casamento. Os artesãos terão de fazer demonstração de seu trabalho à agente e, portanto, devem levar uma peça iniciada para finalizar no local.

“A parceria com a Sutaco preserva e incrementa o artesanato, resgata formas tradicionais de expressão e o ‘saber fazer’ de pessoas e comunidades, além de contribuir para a geração e inclusão econômica de artesãos no mercado”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Mais informações pelo telefone (17) 3522-4815.

A Sutaco

Inicialmente criada como uma autarquia, em 29 de maio de 1970, a Sutaco é a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades e integra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Marca do Artesanato Paulista reconhecida no País e no exterior, também coordena o Programa do Artesanato Brasileiro no Estado de São Paulo.

Da Redação

Foto – Divulgação