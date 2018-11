‘Arte na Praça’ exibe trabalho de artesãs na Praça da República

A Secretaria de Cultura, é parceira no projeto “Arte na Praça”, que promove o trabalho de artesãs locais com exposições mensais no espaço cultural da Praça da República. Neste mês, a exposição será nos dias 9, das 9 às 18 horas, e 10, das 9 às 13 horas. A entrada é gratuita.

Desde fevereiro deste ano, o “Arte na Praça” reúne trabalhos de 13 artesãs da cidade. São bordados em guardanapos, toalha de mesa, de rosto e de mão, pintura em tecido, tricô, crochê e mantas de lã – também conhecidas como quadradinhos do bem. Em outubro, o projeto absorveu, também, artesanatos produzidos pelos CRAS.

“É uma grande oportunidade de expor nosso trabalho, além de um espaço de reconhecimento para os artesãos”, explicou a artesã Marina Zaneti.

As vendas das peças contribuem para a geração de renda das famílias envolvidas. A organização é das próprias artesãs e a Secretaria de Cultura colabora com a cessão do Espaço Cultural Professor Luiz Carlos Rocha, a pérgula da Praça da República.

“A pérgula é muito disputada. Fechamos a parceria com as artesãs, sendo prioridade as datas mensais definidas por elas no início do ano. A iniciativa privilegia a utilização do espaço cultural para sua legítima finalidade, estimulando a geração de renda dessa classe artística”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Natal

Durante o período do Natal, a exposição do grupo será realizada no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho, a partir do dia 3 de dezembro, seguindo o horário do comércio, até o dia 24. Já a pérgula será transformada na Casa do Papai Noel.

Da Redação

Foto – Divulgação