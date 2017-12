Arte-educadores já podem enviar propostas para Oficinas 2018

Os arte-educadores interessados em participar das Oficinas Culturais do próximo ano podem enviar suas propostas até o dia 10 de janeiro. Os projetos apresentados devem estar de acordo com o Edital n° 02/2017 e com os objetivos do programa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura.

Serão aceitos projetos para as áreas audiovisual, artesanato, artes cênicas, visuais e plásticas, dança, literatura, música, além de projetos específicos para as férias e oficinas de curta duração. Os interessados devem ser pessoa jurídica.

Dentre as novidades definidas pela Secretaria de Cultura para 2018 está a exigência de apresentação de aula demonstrativa e amostras do trabalho, em dia e horário específicos, agendados pela Comissão de Seleção de Projetos Técnicos.

Os interessados devem ficar atentos às normas e condições do edital. Qualquer proposta em desacordo com as regras será indeferida.

As inscrições devem ser feitas na Estação Cultura Deca Ruette, na Divisão das Oficinas Culturais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. O edital e demais anexos estão disponibilizados na área de serviços do site oficial da Prefeitura, por meio do endereço www.catanduva.sp.gov.br.

A remuneração para os arte-educadores habilitados será de R$ 17,10 por hora/aula. A carga horária será definida conforme as necessidades da Secretaria de Cultura.

Serviço

A Estação Cultura está situada na rua Rio de Janeiro, 100.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM