Apresentações da Colômbia, Timor Leste e Argentina abrem festival internacional em Olímpia

Desde sábado, dia 10, a Estância Turística de Olímpia se transformou num centro mundial de cultura popular com a realização do Folk Dance Fest – Edição 2018. O evento internacional, que reúne grupos representantes de cinco países, terá apresentações e atividades até o próximo dia 17.

A abertura do festival contou com a participação da Colômbia, Timor Leste e Argentina, além dos grupos parafolclóricos olimpienses Frutos da Terra, Anástasis e GODAP, que representaram a cultura do Brasil.

O lançamento do evento teve início com uma missa em ação de graças, realizada na Igreja Matriz de São João Batista. Na sequência, os grupos desfilaram se dirigindo para o palco montado na praça central, onde ocorreu a cerimônia oficial de abertura.

Com a presença de milhares de pessoas e de autoridades, a presidente da Associação Olímpia Para Todos, Mylene Gonçalves, organizadora do Folk, deu as boas-vindas a todos e agradeceu os parceiros do evento.

O grupo olimpiense Frutos da Terra abriu as apresentações. Em seguida, subiram ao palco a Associação Cultural Anástasis, de Olímpia; a Fundación Artística Del Tundama, da Colômbia; o Grupo Olimpiense de Danças Parafolclóricas “Cidade Menina Moça” – GODAP (Olímpia); o Kayrala Cultural Association, do Timor Leste; e, por fim, o encerramento da primeira noite ficou por conta da Agrupación Folklórica Lazos de Amistad, da Argetina.

A festa continuou na noite de domingo (11), com apresentações dos grupos olimpienses e visitantes. A estimativa da organização é de que cerca de 2.500 pessoas tenham passado pela praça no primeiro fim de semana do festival.

Além das apresentações, o público também pode prestigiar a praça de alimentação e a feira de artesanato, que estarão disponíveis em todos os dias do evento. Durante o dia, a programação gratuita e aberta ao público contempla ainda workshops e simpósio, visando promover a interação da comunidade com a cultura mundial.

PROGRAMAÇÃO

Nesta segunda-feira (12), as atividades terão início às 14 horas com um workshop, na Praça, que reunirá os grupos visitantes e estudantes de escolas locais e da região. À noite, a programação segue com as apresentações de palco, a partir das 20h, e confraternização dos grupos com a participação da população. Já na terça (13), o workshop com as escolas terá duas sessões, uma às 9h e outra às 14 horas, também na praça.

Da Redação

Foto – Divulgação