Apresentação do Partido Novo em Catanduva supera expectativas e surpreende participantes

O Partido Novo realizou na noite de quarta-feira (20) sua apresentação oficial em Catanduva. No evento, participaram o líder regional do partido, Daniel Caetano e os postulantes à vaga de deputado Ferraz Júnior e Alexandre Machado, que estão passando pelo processo seletivo do partido, visando serem candidatos ao cargo no Legislativo.

A organização do evento ficou a cargo do R30 de Catanduva formado por: Alex Tomazini, André Nardini, Carlos Ribeiro, Christian Pizarro, Fabrício Pincini, Fernanda Albano, João Marcelo Porcionato, Lucas Dalto Pizarro, Dr. MuriloTricca e Rafael Segura.

Para o líder do grupo, João Marcelo Porcionato, o evento superou expectativas e demonstrou que a sociedade civil organizada está cansada da velha política.

“Essa primeira apresentação foi muito importante, tivemos 60 pessoas que são formadoras de opinião em seus grupos e decidiram participar da reunião para ouvir uma nova proposta, demonstrando nitidamente a insatisfação e a vergonha com a política nacional e principalmente municipal”, analisa Porcionato.

André Nardini, membro do R30 catanduvense revela que com o sucesso e interesse dos participantes, o grupo local já está se organizando para realizar um novo evento, desta vez, no final de outubro.

“Sinto que o Partido Novo nasceu em Catanduva na noite desta quarta-feira. Estamos vivendo um novo momento e tenho certeza que esse movimento só tende a crescer”, analisa Nardini.

PARTIDO NOVO

Para acompanhar as ações do partido ou tirar dúvidas, basta curtir a página oficial novocatanduva1 ou por meio do e-mail: partidonovo.catanduva@gmail.com.

Da Redação

Foto – Divulgação/Partido Novo