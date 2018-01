Após partida muito disputada, Novorizontino perde para o Santos

Na noite desta segunda-feira, o Grêmio Novorizontino entrou em campo no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, para enfrentar o Santos no último jogo da primeira fase da Copa São Paulo Júnior.

A partida, que começou em baixo de chuva, foi bem disputada e contou aproximadamente com quatro mil torcedores. Os primeiros gols vieram logo no primeiro tempo. Primeiro foi o Santos que abriu o placar aos dezessete minutos. Logo no minuto seguinte Gil empatou o para o Tigre. Na sequência, foram criadas várias oportunidades pela a equipe do Novorizontino, que não foram finalizadas em gol. A partida terminou em 3 a 1 para o Santos.

Com a derrota, o Tigre segue para a segunda fase do campeonato, classificado em segundo lugar no Grupo 4 e aguarda o resultado da chave 3.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino