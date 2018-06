Após empate com o Linense, Novorizontino se despede do Campeonato Brasileiro

A equipe profissional do Grêmio Novorizontino entrou em campo na noite de sábado (23), para enfrentar a equipe do Linense, no jogo de volta das Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em um jogo muito disputado, com várias oportunidades criadas pelo Tigre, o Novorizontino começou abrindo o placar, de cabeça, com um gol de João Victor aos 18’ 1T, na sequência, aos 25’, o Linense igualou com um gol de Matheus Nolasco. No segundo tempo, em uma cobrança de pênalti aos 14’, Pereira colocou a equipe novamente à frente do placar. O Novorizontino precisava vencer por dois gols de diferença para conquistar a vaga à próxima fase do campeonato. Mas no fim do jogo, Bruno Formigoni empatou para o Linense.

O meia Pereira avalia o resultado: “Acredito que fizemos um bom jogo, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas. Não queríamos passar por isso, mas precisamos tirar de lição e aprender com a competição. Fico feliz com o retorno positivo que tive durante o campeonato e menos feliz pelo placar de hoje. Esperamos que o ano que vem, possamos chegar ainda mais longe na competição e assim, conquistar nossos objetivos”.

O técnico Ito Roque comentou sobre a partida: “Nossa equipe se portou bem dentro de campo, em especial no segundo tempo, quando fomos em busca do segundo gol. Colocamos mais intensidade durante o jogo, conseguimos criar situações de gols e acabamos perdendo outras”.

Ito também enalteceu o amadurecimento da equipe durante o campeonato: “Crescemos muito, técnica e taticamente. Foi uma evolução muito grande e a todo o momento buscamos a classificação. Acredito que o futebol é feito de detalhes, e nessa 3ª fase, fomos eliminados por eles. A experiência foi muito válida para todos, e acredito que muito em breve, o Novorizontino alcançará patamares muito maiores em termos de competições nacionais”, finalizou.

Escalação: Oliveira, Marcelo Tchê (Andrei – 45’ 2ºT), Vinicius Leandro, João Victor, Marzagão (Francis – 45’ 2ºT), Reverson Paiva, Cléo Silva, Jocinei (Milton Jr. – 29’ 2ºT), Anderson Cavalo, Pereira, Elvinho.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino