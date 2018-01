Após dois anos e seis mortes, ponte entre Catanduva e Novais é liberada

Depois de dois anos e de seis acidentes com registro de vítimas fatais no trecho, a ponte que liga os municípios de Catanduva e Novais pela estrada municipal Alberto Lahoz de Carvalho, sobre o Córrego dos Tenentes, está liberada para o tráfego. A obra, que teve início em 20 de junho de 2017, deve ser finalizada neste sábado, dia 6, com a instalação dos guardrails, uma proteção de aço nas laterais.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, já em janeiro do ano passado, foram feitas a correção da sinalização existente no local da ponte, sondagem de solo, elaboração de projetos técnicos, assinatura de convênio com o Estado, execução da licitação e início das obras.

Para a obra, foram investidos R$ 565,6 mil, verba proveniente de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, cujo valor total é de R$ 2 milhões e contempla a execução de outros serviços viários – incluindo a ponte no bairro Santa Paula.

A ponte sobre o Córrego dos Tenentes cedeu em 14 de janeiro de 2016, após fortes chuvas na região. Ao longo de 2016, seis pessoas morreram vítimas de acidentes naquele local. Outros acidentes, sem vítimas, foram registrados.

A estrutura leva o nome do contador e advogado Gregório Rodrigues Gil, com a lei nº 5.912/17, eternizando seu nome na denominação da nova ponte.

Centro

De acordo com a Prefeitura, na área central de Catanduva, a reconstrução da ponte no cruzamento das avenidas Eng. José Nelson Machado e Daniel Soubhia deve ser concluída em fevereiro.

De acordo com responsáveis pela execução dos serviços, a fundação da ponte está pronta. A segunda fase, de execução das paredes laterais, instalação de vigas e pavimentação, depende, exclusivamente, de um longo período de estiagem.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Comunicação