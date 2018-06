Após denúncias, Polícia Militar prende homem com arma de fogo

Policiais Militares do 30º Batalhão de Catanduva prenderam em flagrante um homem acusado por porte ilegal de arma de fogo. A detenção do acusado só foi possível devido a denúncia anônima realizada pelo telefone 190. A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (12)

Segundo informações do comando da PM, por volta das 22h09min, após receberem informações de uma ameaça que acabara de ocorrer em um estabelecimento comercial na cidade, se deslocaram até o local e abordaram o possível autor da ação, que a princípio negou estar na posse da arma. Em revista ao veículo do autor, foi localizado em seu interior um coldre contendo cinco munições intactas.

Após nova denúncia via 190 de que a arma pudesse estar escondida dentro do próprio estabelecimento comercial, num cômodo nos fundos, os policias realizaram buscas e localizaram um revolver calibre .32 municiado com 5 cartuchos intactos, cujo autor acabou por confessar ser de sua propriedade. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido ao Plantão Policial, onde o Delegado de Polícia Civil ratificou a voz de prisão e arbitrou fiança, que não foi depositada pelo autor, sendo assim encaminhado a Cadeia Pública de Catanduva, permanecendo a disposição da Justiça.

“Tal prisão evidencia o empenho e o comprometimento dos policiais militares do 30ºBPM/I em servir e proteger a comunidade de Catanduva e região”, destacou o comando.

Da Redação

Foto – Divulgação/Polícia Militar