Após atrasos, Catanduva recebe 700 doses de vacina contra meningite

Catanduva recebeu 700 doses de vacinas contra meningite na tarde desta segunda-feira, dia 17. A quantidade é mais que o dobro da rotina de uso mensal e será suficiente também para atender, com folga, as crianças que estão com a imunização em atraso.

A totalidade da remessa atende pedido da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, diante dos recorrentes atrasos na distribuição dos insumos. Agora, com o abastecimento, a secretaria avalia que a situação está normalizada.

O próximo passo será a separação das vacinas contra meningite, em seguida a grade completa de todas as vacinas do calendário. “Vamos distribuir primeiramente as doses contra meningite para as unidades de saúde, depois enviamos as demais”, diz a diretora de Vigilância em Saúde.

As doses estarão liberadas para o público-alvo na tarde desta terça-feira, dia 18. As unidades de saúde com sala de vacina funcionam das 7 às 17 horas.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO

UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

Da Redação

Foto – Divulgação