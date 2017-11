Aplicativo promete acesso do cidadão à Ouvidoria da Prefeitura

A Prefeitura de Catanduva implantou um novo sistema de Ouvidoria, com três canais de acesso: pelo site oficial, por aplicativo de celular (com versões disponíveis para Android e iOS) pelo telefone 0800.

“Procuramos no mercado um modelo de Ouvidoria que possa encurtar caminhos e facilitar o diálogo entre os moradores e os gestores de cada área da administração pública, compondo um canal direto para que o cidadão se manifeste e a Prefeitura possa agir frente às necessidades”, explica a diretora de Informática, Audria Freitas.

Para o cidadão, a novidade é o aplicativo de celular. Com ele, é possível registrar a manifestação, solicitação de serviços, reclamação, denúncia ou elogio. Também é permitido enviar fotos do assunto ou problema. Com o GPS, é registrada a localização. A partir daí, basta acompanhar o andamento direto da tela do celular.

Já para a Prefeitura, o novo sistema integrará setores, que poderão acompanhar as ações. Haverá prazo determinado para o retorno ao solicitante.

“Será possível enviar mensagens ao cidadão, pedir detalhes ou repassar o pedido para outra equipe que possa dar a resposta adequada”, detalha Fernando Carvalho, secretário de Administração e responsável pela Ouvidoria.

Para implantar a nova Ouvidoria, a Prefeitura realizou treinamentos com secretários, diretores e “resolvedores” de cada área – eles serão os responsáveis por monitorar as manifestações e dialogar com os cidadãos. A equipe da Ouvidoria Municipal também passou por uma capacitação específica para utilizar o sistema.

O que é

O “Ouvidoria Catanduva” é uma ferramenta colaborativa que permite a qualquer cidadão se manifestar, fiscalizar e relatar os problemas rotineiros da cidade. Um poste sem luz, um terreno com mato alto, um vazamento de água em área pública: o sistema permite encaminhar essas e outras informações diretamente à Prefeitura.

As solicitações são feitas de forma rápida e segura, sem que outros usuários vejam o que foi relatado, informando o departamento responsável para que ele possa tomar ciência da situação e programar soluções, conforme as prioridades.

Canais

Para baixar o novo aplicativo, basta digitar “Ouvidoria Catanduva” no menu de busca da Play Store ou App Store. Quem preferir, pode acessar o sistema a partir do site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br. Outra opção será ligar gratuitamente para 0800-772-9152, que funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

