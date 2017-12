Apagão deixa cinco cidades da região sem energia elétrica

Cinco cidades da região – incluindo Catanduva -, ficaram por aproximadamente duas horas sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (29). De acordo com a concessionária de energia elétrica Energisa Sul-Sudeste, a queda no abastecimento foi ocasionada por um defeito que atingiu equipamentos da subestação Catanduva 1, além do rompimento de um cabo de linha de transmissão.

O blecaute atingiu também moradores das cidades de Itajobi, Tabapuã, Catiguá e Novais. O primeiro relato de falta de energia foi por volta das 7h15.

“Em relação a interrupção no fornecimento de energia que atingiu os clientes das cidades de Catanduva, Itajobi, Tabapuã, Catiguá e Novais na manhã de hoje (29), por volta das 7h15, a Energisa Sul-Sudeste informa que a ocorrência foi ocasionada por um defeito que atingiu equipamentos da subestação Catanduva l e pelo rompimento de um cabo de uma das linhas de transmissão de 138.000 volts que abastecem as subestações dessas cidades”, ressaltou a empresa, por meio de nota.

Ainda de acordo com a distribuidora, houve o acionamento do seu plano de contingência para proceder com as manobras na rede de energia visando restabelecer o fornecimento aos demais clientes o mais breve possível.

“Paralelamente, técnicos da empresa foram direcionados para a subestação, onde realizaram procedimentos operacionais de recomposição do fornecimento de energia aos demais clientes. A empresa está investigando as causas da ocorrência”.

Segundo a empresa, o funcionamento da rede foi restabelecido totalmente por volta das 10h34.

