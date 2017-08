Escuridão: Prefeitura afirma ter realizado manutenção em três mil pontos de iluminação

As três equipes do Departamento de Elétrica divulgaram balanço do trabalho de manutenção da iluminação pública, que inclui a força-tarefa colocada nas ruas no início do mês de julho. O serviço tem sido alvo de inúmeras reclamações de leitores do Notícia da Manhã. Segundo o levantamento, até o dia 18 de agosto, foram resolvidos problemas em 2.956 pontos indicados pela população.

De acordo com os técnicos do setor, os serviços de manutenção envolvem a troca de lâmpadas, soquetes, reatores e outras peças que compõem o sistema.

O relatório indica, ainda, que faltam ser atendidos cerca de 700 pedidos já registrados pelos munícipes no Pátio de Serviços e na Ouvidoria da Prefeitura até 18 de agosto. O número não contempla praças, avenidas e prédios públicos.

De acordo com a Prefeitura, havia uma demanda reprimida provocada pela falta por mais de um ano, dívidas com fornecedores, demora no processo licitatório além do término da vida útil das lâmpadas já instaladas.

Foram realizadas compras emergenciais no início do ano e, de forma mais acentuada, depois que a licitação para aquisição de materiais elétricos foi concluída, no mês de junho.

A previsão da Secretaria de Obras e Serviços, que engloba o Departamento de Elétrica, é que depois que o atendimento for normalizado, deverão ser trocadas, em média, 30 lâmpadas ao dia na cidade – permitindo uma rotina mais tranquila para os técnicos e atendimento quase imediato depois de detectado o problema.

Contatos

Os pedidos de manutenção na iluminação devem ser registrados pelos telefones 3525-0904 ou 0800-772-9152, em horário comercial. São esses registros que norteiam as equipes: é preciso indicar o endereço, incluindo o número do imóvel em frente ao poste. Não são levadas em conta indicações nas redes sociais.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM